県の新年度予算案から富山が歩む未来を検証するシリーズ「富山の明日へ」。2回目のきょうは、人口減少が深刻な中でも行政サービスを持続可能とするために、新たに始める取り組みについて神林記者がお伝えします。魚津市が所有する道路管理のパトロールカー。魚津市職員「1週間に1回 水曜の午後にパトロールするんですよ。ただ市民の通報は曜日関係なくいきますので、その都度パトロールじゃな