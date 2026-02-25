スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、うれしい春の話題が届きましたね。今年4回目となるサクラの開花予想が発表されました。気になる富山の最新予想を見ていきましょう。ウェザーニュースによりますと、富山市の今年のサクラの開花予想は4月2日。去年と同じで、平年より1日早い見込みです。3月の気温が当初より低めの予想となり、開花予想は、前回よりやや遅くなりました。ただ4月に入ると平年より気温が