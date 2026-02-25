受験シーズンがピークを迎える中、インフルエンザの感染拡大が止まりません。今シーズン2回目の「警報レベル」となりました。政岡内科病院政岡陽文院長「先週1週間で30人くらいですかね、まず学校で子どもさんの感染が拡大して、それから家庭内で感染して、成人が今来ているという状態だと思います」県内の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は、去年11月下旬に一度流行のピークを迎えてから