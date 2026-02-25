【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２４日夜（日本時間２５日午前）、米連邦議会の上下両院合同本会議で２期目就任後初の一般教書演説を行った。今年の一般教書演説には、米国の初代大統領ジョージ・ワシントンが使った木づちが登場した。今年７月４日、米国が独立宣言を採択してから２５０年を迎えることを記念したもので、共和党のマイク・ジョンソン下院議長がこの木づちを使って、開会を宣言した。米議会議