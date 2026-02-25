◇練習試合ロッテ1―6オリックス（2026年2月25日SOKKEN）地元・宮崎県出身の広池が9回に登板、1回を無安打無失点に抑えた。先頭の山中には遊ゴロ失で出塁を許したが、続く広岡を二ゴロ併殺に仕留め、最後は6回に勝ち越し2ランを放った森友を151キロの直球で遊飛に打ち取った。大卒2年目の右腕は「まっすぐ（のスピード）もですけど、コントロール、制球のほうを結構意識して取り組んできているんで。その面もだいぶ狙っ