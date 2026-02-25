史上2番目の有人飛行ミッション達成機…しかし！アメリカ航空宇宙局（NASA）は2026年2月19日、CST-100「スターライナー」有人飛行試験の失敗について包括的な報告書を発表しました。【この頃は調子よかった…】ISSにドッキングする直前の「スターライナー」（写真）スターライナーは、2024年7月3日にアメリカ人飛行士2名を乗せて打ち上げられたボーイング製の宇宙船です。民間企業が開発した機体としては、スペースXの「クル