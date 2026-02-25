「ジーニッシュマニキュア」から、“Lumière Whisper（陽だまりの囁き）”をテーマにした春コレクションが、3月11日（水）より公式オンラインショップおよび全国のバラエティストアにて発売となる。■陽だまりのようなぬくもりを指先に今季のテーマは『Lumière Whisper（リュミエールウィスパー）』。季節の変わり目をそっと感じるような、柔らかな陽光とそよ風のぬくもりを表現したコレクションとなる。肌なじみの良い