元野良犬のわんちゃんの遺伝子検査結果が意外だったと、再生回数35万回を突破する話題となっています。投稿を見た人からは、「かわいいお顔♡」「犬種によってなりやすい病気や怪我を知れるのがいいですね」と感想が寄せられることに。はたして、わんちゃんの犬種の正体は…？ 【動画：シェパードのような『雑種の元野犬』→試しに『犬種鑑定』してみたら…あまりに意外な結果】 元野良犬のサイガくんの遺伝子検査を