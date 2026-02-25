宮世琉弥が3月25日にリリースする3rdアルバム『Illusion』の、発売記念リリースイベント詳細を公開した。 （関連：宮世琉弥、俳優だけじゃないアーティストとしての魅力ダンスもラップもこなす多彩な才能） リリースイベントは、3月15日に東京 ゲートシティ大崎、3月21日に大阪 あべのキューズモール 3Fスカイコート、発売日の3月25日に神奈川 ラゾーナ川崎プラザ