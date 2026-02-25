実業家でモデルの紗栄子が2月24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。数えきれないほど所有するリップの中から、2025年のトップ5を紹介する動画を公開した。 （関連：【画像あり】紗栄子が2025年に使い続けた“一軍リップ”たち） 紗栄子の目の前にずらりと並んだリップは全36種類。これらは2025年によく使っていた“一軍”のアイテムたちだそうで、今回はその中から使用頻度が高かったトップ5を厳選して紹介するという企画だ