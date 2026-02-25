アルゼンチン代表フランコ・マスタントゥオーノのレアル・マドリーでの扱いに古巣OBが苦言を呈している。18歳FWは昨年の夏にリーベル・プレートからマドリーに移籍。今季はここまでの公式戦22試合に出場している。シャビ・アロンソ前監督のもとではコンスタントに先発していた一方で、アルバロ・アルベロア新監督が就任して以降はプレータイムが減少。直近の３試合で出番がない。スペイン大手紙『AS』によると、そんなマスタ