サウナ好きにはもちろん、そうでない人にも思わず話したくなる、とてつもないサウナ施設がオープンした。JR高輪ゲートウェイ駅の「ニュウマン高輪」内にオープンした「高輪SAUNAS」だ。ドラマ化もされたマンガ「サ道」の作者・タナカカツキ先生が総合プロデュースということで、オープン前から話題となっていたが、満を持して2026年2月9日にオープン。その魅力を、総合プロデュースを担当したマンガ家のタナカカツキ先生に伺った。