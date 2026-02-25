●あす26日(木)は晴れ間多く暖かさ増す スギ花粉“極めて多い”●花粉飛散シーズンは最盛期 この先も晴れる日は大量飛散に注意●天気は周期変化 金曜日は日中に本降り 週末は回復も来週前半は再びぐずつく＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜～今朝にかけては本降りの雨が続いた県内。降った雨の量は山口県内では多い所では60ミリを超え、久々のまとまった雨、潤いの雨にもなりました。雨を降らせた雲は日中は東に去ったもの