人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）プライベートの充実がカギ。友人とゆったり過ごすこと。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）苦手分野は諦め、得意分野に専念すると運気が上昇！10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ケンカのとばっちりを受けそう……