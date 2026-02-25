石川県内の観光地では、文化遺産を活用した観光プランや体験型観光が進んでいます。開湯およそ1300年の歴史を誇る小松市の粟津温泉でも、誘客へ新たな旅の形を提案しています。渡邉百音アナウンサー「こちらのオシャレな建物で、ある体験ができる宿泊プランがあるということなんです」粟津温泉観光協会では、地元の伝統工芸・九谷焼を活用した制作体験と食談を楽しむ宿泊プランを1月末から展開しています。特徴はなんといっても、