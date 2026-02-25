「中山美穂さんを忘れないで」【写真】亡くなる直前にもインスタを投稿していた中山美穂さんデビューから33年がたち、タレントとして活動する一方、池尻のバー『YABEKE』を16年にわたって経営している矢部美穂。幼少期から憧れの存在だったという中山美穂さんが2024年12月に亡くなって1年が過ぎた。このたび、中山さんへの思いを明かしてくれた。「小学生のころからアイドルオタクで特に美穂さんが大好き！憧れていました。美穂