東京電力が公開した、ロボットアームの先端部＝25日午後、福島県楢葉町（代表撮影）東京電力は25日、遠隔操作のロボットアームを用いて、福島第1原発2号機の原子炉格納容器から溶融核燃料（デブリ）を試験的に取り出す作業が今年の秋以降になるとの見通しを示した。同日、福島県楢葉町の施設でアームの操作訓練を報道陣に公開した。アームは全長約22メートル、重さ約4.6トンで、格納容器側面の貫通部から挿入する。関節部分を