「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）十両の友風が２５日、大阪市内で関取衆による親睦団体・力士会に参加。２４日放送の「さんま御殿２時間ＳＰ」（日本テレビ系）で妻子の存在をサプライズで公表したことについて語った。番組ではＭＣの明石家さんまから「恋人は？」と振られ、熊本出身で２８歳の妻、３月で２歳になる長男、６月誕生予定の第２子の存在を明かしていた。この日、友風は「別に隠して