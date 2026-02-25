井村屋は3月2日、「やわもちアイスシリーズ」より、新商品「やわもちアイス ずんだもち味」(希望小売価格194円)を、コンビニエンスストアで発売する。一般発売は3月16日より順次行う。「やわもちアイス ずんだもち味」(希望小売価格194円)2012年より発売している「やわもちアイス」は、「甘味処の和スイーツを、おうちで。」をコンセプトに、冷凍下でもやわらかく、もちもちしたおもちと、様々な素材を重ねた贅沢感を手軽に味わえ