anan2485号（2月25日発売）からスタートする、舞台『Ambers -アンバース‐』の開幕までを追う短期連載「Ambers Universe」。第一回はクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担当する加藤シゲアキさん。ご本人と、舞台の要となる3人のクリエイターのインタビューを通して見えてきたものとは！？今週から始まる、舞台『AmberS -アンバース⁻』をめぐる短期連載「AmberS Universe」。初回を飾るのは、加藤シゲアキさんです