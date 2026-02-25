【第83回プライズフェア】 2月25日 開催 コナミアミューズメントは、2月25日に開催された「第81回プライズフェア」にて「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」の新作プライズフィギュアを公開した。 「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。