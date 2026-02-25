車両が転落した現場香川・まんのう町25日午後5時50分ごろ（視聴者提供） 香川県まんのう町で25日、道路脇の川に車が転落しました。車には3人が乗っていましたが、全員救助されました。 琴平警察署によりますと、25日午後5時25分ごろ、まんのう町の国道377号線沿いで、「車が川に転落している」と通行人から110番通報がありました。 警察と消防が約1時間半後に車内から3人を救助し、救急搬送しました。全員、意識はあ