俳優の山粼賢人が２５日、東京国際フォーラムホールＡで行われた主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、３月１３日公開）の完成披露試写会に出席した。原作は累計発行部数３０００万部を突破する野田サトル氏の人気コミック。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る金塊争奪戦を描く。本作は、２０２４年に続く映画化第２弾。１６人のキャストと片桐監督が登場すると、４００