日本調教師会関西支部は２月２５日、「引退調教師を祝う会」を滋賀県草津市内のホテルで開催した。式には３月３日に定年引退する栗東所属の佐々木晶三、西園正都の両調教師が出席。栗東所属のトレーナーを中心に約１００人が参加した。日本騎手クラブ会長の武豊騎手が、参加者を代表して乾杯の音頭を取った。「長い調教師生活お疲れさまでした。本当に長く競馬を支えて下さってきた２人なので、思い出がたくさんあります。今週