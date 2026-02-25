2月25日の県内は、久しぶりにまとまった雨が降りました。吉野川水系で実施されていた取水制限は、25日の午前9時に一時的に解除されました。池田ダム上流では、降り始めから25日の午後6時までの雨量が、77.4ミリとなっています。吉野川水系水利用連絡協議会によりますと、2月20日から行われていた吉野川水系での第二次取水制限は、池田ダム上流での雨量が60ミリに達したことなどから、25日の午前9時一時的に解除されました。しかし