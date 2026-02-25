記者会見するフィギュアスケートペアの三浦璃来（右）と木原龍一＝25日午後、東京・内幸町の日本記者クラブミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートでペア金メダルに輝いた愛称「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組＝木下グループ＝が25日、東京都内で記者会見し、お互いについて木原は「けんかもすごくする。戦友ではないですけど」、三浦は「一緒にいて当たり前で家族みたい。（あとは）ご想像にお任せし