3月8日の徳島南部自動車道の一部開通を前に2月25日、トンネル内の事故を想定した訓練が行われました。（訓練）「大けがをしていて意識がない、ガソリンが漏れている火が出ている」これは、万が一の事故に備えようと行われたもので、3月8日に開通する徳島南部自動車道の小松島南・阿南間にある、長さ753メートルの羽ノ浦トンネルで行われました。訓練はトンネル内の上下線を分離する、センターブロックに乗用車が衝突す