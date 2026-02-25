愛知県一宮市の自動車販売店で25日、自動車盗の被害を防ぐ「三種の神器」が紹介されました。愛知県警が地域の住民などを対象に開いたイベントでは、本来のキーを使わずドアが開けられると警告音が鳴る警報装置や、盗まれた車の走行ルートを記録する追跡装置などが、実演を交えて紹介されました。離れた場所からもリアルタイムで映像を確認できる「スマホ連動型防犯カメラ」も効果があるとして、車を守る「防犯三