清 竜人25が3月25日にリリースする再結成後最初で最後となるアルバム『GOODBYE』の詳細を発表。ティザー映像、アルバムモック画像、トラックリスト、購入特典絵柄を公開した。 （関連：【映像あり】清 竜人25、再結成後最初で最後となるアルバム『GOODBYE』ティザー） 今作には、新体制で発表した楽曲にくわえて新曲「GOOD BYE！愛してるよ！」も収録。そのほか、2025年2月に東京 草月ホールで開催