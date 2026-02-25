『ポケットモンスター』と、「コメダ珈琲店」と「おかげ庵」による「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマにしたキャンペーンが、3月5日（木）から、全国の「コメダ珈琲店」および「おかげ庵」の店舗で開催される。【写真】通わなきゃ！「ポケモンといっしょだモン♪」第1弾＆第2弾メニュー一覧■第1弾：3月5日（木）〜今回実施される「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンでは、3月5日（木）からの第1弾と、4月9日（