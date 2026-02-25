【episode：「ファイナルファンタジーXIV」ポップアップイベント】 開催期間：3月19日～4月8日 開催場所：エキマル ア・ラ・モード JR京都駅西口店 ジェイアール西日本ファッショングッズが運営する「episode（エピソード）」は、MMORPG「ファイナルファンタジーXIV」とコラボレーションしたポップアップイベントを3月19日より開催する。