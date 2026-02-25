県内で再びインフルエンザが流行し、県は先週今シーズン2度目の【インフルエンザ警報】を発令しました。県内の医療機関では、インフルエンザB型に感染した患者が増加しています。 上越市の塚田こども医院。2月2日からの1週間で144人がインフルエンザと診断され、25日も多くの患者が診断に訪れていました。 ■塚田こども医院 塚田次郎院長 「昨日と今日で(インフルエンザ陽性が)55件くらいありました。今日(25日)午前