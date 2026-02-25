広島大学本部跡地にある被爆建物、旧理学部１号館の再整備について建物の劣化が進み対策が必要なことから工事の完了が５年遅れることが明らかになりました。 １９３１年に建てられた広島大学旧理学部１号館は爆心地から約１．４キロに位置する被爆建物です。 ２０２３年度に広島市が建物の一部を保存活用、その他は解体などする基本計画を示し、工事は２０２９年度に完了するとしていました。 しかし建物の劣化状況を調査した結