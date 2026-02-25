マツダは春闘で、労働組合が求めていた 1万9000円の賃上げ について、きょう開かれた最初の労使協議で 満額回答 しました。 ■マツダ 竹内都美子 最高人事責任者 「労使一体となって人の力を最大限に引き出す環境づくりが、不透明で厳しい経営環境を生き抜くために必要だと考えています」 今回の回答は、定期昇給とベースアップを合わせた金額で、現在の人事制度になってから 最高額の賃上げ となります。 また、ボ}