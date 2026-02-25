広島県内の公立高校で25日から一般入試が始まりました。 志願倍率は０．９４倍と、２年連続で１倍を割り込んでいます。 25日、雨の降る朝となった広島市の国泰寺高校では、傘を差した受験生たちが保護者に見守られて会場に入り、教室では参考書を開いて最後の確認をしていました。 受験生は 「今までの努力を信じて頑張ります。凄く緊張します」 と話し、 保護者も「信じています。いっぱいやってきたので頑張って」 とエ&#