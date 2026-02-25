25日午後、桜島が噴火し噴煙が火口から2200メートルの高さまで上がりました。桜島の噴火は約1か月ぶりです。鹿児島地方気象台によりますと25日午後2時50分、桜島の南岳山頂火口で噴火が発生しました。噴煙は火口から2200メートルの高さまで上がり、火山灰は桜島の東側、鹿屋市や垂水市の方向に流されたということです。桜島の噴火は1月19日以来、約1か月ぶりです。