“息子”装った21歳 いわゆる「受け子」として高齢男性から現金をだまし取ろうとした罪に問われた男に、熊本地方裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。 【写真を見る】SNSで仕事探し 紹介された「グレーなバイト」で“息子”装った21歳受け子 80代男性に見抜かれ現行犯逮捕判決は懲役2年6か月 判決を受けたのは、福岡市西区に住む解体作業員、尾粼泰杜被告（21）です。 尾粼被告は去年4月、仲間と