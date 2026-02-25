エレベーターが緊急停止し、20人が閉じ込められる事故があった東京スカイツリーは、26日から営業を再開します。「改めて心よりお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした」22日、東京スカイツリーではエレベーターが緊急停止し、20人がおよそ6時間閉じ込められる事故があり、25日まで臨時休業していました。運営会社は25日午後、会見を開き、事故の原因について、エレベーター本体と制御盤をつなぐケーブル