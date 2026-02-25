女優の藤原紀香（54）が25日、東京・霞が関の経済産業省で2025大阪・関西万博日本館功労者の大臣感謝状授与式に出席した。日本館名誉館長を務め、多くの来訪者をもてなした。授与式は昨年12月9日に行う予定だったが、前日深夜に東北地方で発生した地震の影響で延期となっていた。賞状を手渡した赤沢亮正経産相（65）は「ようやく感謝状授与式にこぎ着けることができて、うれしく思っています」と安堵（あんど）した様子で語っ