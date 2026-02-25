鳥取・境港市のスーパーで目撃されたのは、全身黒ずくめの男。警察が新たに公開した強盗犯の映像です。犯行後、同じ出入り口に再び現れると走り去っていきます。この時、左手に現金とみられる束、右手に刃物のようなものを持っています。辺りにはJR境港駅やコンビニ、ドラッグストアなどが立ち並ぶ繁華街の一角で事件が起きました。スーパーに強盗が押し入ったのは2月19日、午後8時40分ごろ。侵入した男は店員を刃物のようなもので