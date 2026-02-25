テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２３日に放送された。この日は、ゲストに森脇梨々夏、榎原依那、ＳＴＵ４８・工藤理子ら令和のグラドルたちを招き、２０００年代のグラドルブームを牽引したレジェンド・ＭＥＧＵＭＩを質問攻めにした。ＭＥＧＵＭＩは平成のグラドル事情を振り返り「やっぱり打ち上げっていうのが付きまとってましたので。フィリピンパブとかも行ったり。サイパンだ何だって行くと２、３軒目