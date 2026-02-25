【コメダ珈琲店・おかげ庵：「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーン】 3月5日より開催予定 コメダは、全国のコメダ珈琲店とおかげ庵にて「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンを3月5日より開催する。 2025年夏に続き「ポケモン」とコメダ珈琲店・おかげ庵がコラボ。3月5日より開催される第1弾では、メタモンが主役となりコラボメニュー「メタモンのシロノワ