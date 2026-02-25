大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、2月25日の放送に毒蝮三太夫が出演した。長生きをしてきた自身ならではのエピソード、楽しい老後を過ごすために必要という「3つのベル」について語った。 毒蝮三太夫「（大竹まことに）あなたは『水戸黄門』の黄門様っぽくなってきたよ。俺より10歳ぐらい若いけど貫禄が出てきて」