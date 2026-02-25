【その他の画像・動画等を元記事で観る】ロックシンガーとしての爆発力とラッパーとしての鋭さを兼ね備えた新世代ミクスチャーアーティスト・Novel Core。2026年2月26日(木)よりNetflixにて、世界独占配信されるアニメ『刃牙道』のEDテーマとなる新曲「Mountain Top」が、2月27日(金)にデジタルリリースされることが決定。あわせて、アートワークも公開された。新曲「Mountain Top」は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、