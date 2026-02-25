【モデルプレス＝2026/02/25】ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーであり、俳優としても活躍する武藤潤が2026年6月10日に自身初となる写真集「燕飛（えんぴ）」（SDP）を発売することが決定。あわせて、表紙カット2点と特典内容が解禁された。【写真】武藤潤、柔らかさの中に宿る鋭さで視線を奪う表紙カット◆武藤潤、初ソロ写真集「燕飛」独自の世界観でファンを魅了し続ける7人組ダンスボーカルグループ「原