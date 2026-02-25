ビクターエンタテインメントの若手社員が立ち上げたイベント『VICTERA』。その第3回目となる『VICTERA EXA』が、2月28日（土）にZepp Shinjukuにて開催される。”POPの可能性を拡張する”ことを掲げた本イベントは、2024年にスタート。今の時代の”POP”の更新を担うアーティストたちをキュレーションし、現在進行形のシーンの熱を可視化してきた。回を重ねるごとに注目度は高まり、会場はVeats ShibuyaからLIQUIDROOMへ、そして今