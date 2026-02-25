資料 踏切事故を防ぐための会議が25日、高松市で開かれ、香川県内の5つの踏切に新たに全方位型の警報機を設置することになりました。 四国運輸局や鉄道会社、沿線の自治体などが参加した会議で、JR四国の8つの踏切が新たに「改良すべき踏切」に指定されたことが報告されました。 香川県では、高松市国分寺町の「下踏切」や三豊市の「皿池踏切」など5つの踏切が指定されました。今後、お年寄りや目が不自由な人も安