福岡県築上町で25日、「智慧（ちえ）の文殊（もんじゅ）大祭」が行われ、恒例の武者行列が町を練り歩きました。■ほら貝「プオー。」ほら貝の合図に合わせて、鎧（よろい）に兜（かぶと）を身に着けた人たちが、隊列を組んで練り歩く武者行列。福岡県築上町で行われた「智慧の文殊大祭」です。不老山正光寺に安置されている「文殊菩薩像」が年に一度、開帳されるのに合わせて行われました。小雨の降る中、地元の小学生や地域