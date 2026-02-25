日本時間１９時００分にユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（HICP・確報値）（1月）19:00 予想1.7%前回2.0%（1.7%から修正）（前年比) 予想2.2%前回2.2%（コア・前年比)