ドル指数は低下から戻す動き＝ロンドン為替 ドル指数は東京市場での低下を戻してきている。東京午前の９７．８６７を高値に、ロンドン朝方にかけては９７．６４３まで低下した。しかし、ロンドン勢の本格参加とともに反発しており、ほぼ東京市場での下げを消している。 ドルインデックス＝97.84(0.000.00%)